وزير الصحة: تطوير معهد ناصر سينقل الخدمة العلاجية في مصر لمرحلة جديدة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ مشروع تطوير معهد ناصر سينقل البحث العلمي والخدمات العلاجية في مصر الى مرحلة جديدة كليًا، لافتا الى أن معهد ناصر مقام على 34 فدانًا وهو مكان له تاريخ وإسهامات كثيرة وتحويله إلى صرح طبي كبير يحتاج استمارات تقدر بـ 10 مليارات جنيه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، على هامش جلسة صحفية عقدها في ديوان عام الوزارة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة تحويل معهد ناصر إلى صرح طبي كبير وهو ما يتم تنفيذه في الوقت الراهن وهناك شركات تم تسليمها المشروع.

وزير الصحة: ملف حياة كريمة على رأس أولويات القيادة السياسية

وتابع وزير الصحة والسكان، أن ملف حياة كريمة على رأس أولويات القيادة السياسية، ونعمل بشكل جاد على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والوصول إلى قري حياة كريمة من خلال القوافل الطبية التي تقدم خدماتها المتنوعة في العديد من التخصصات الطبية، ولدينا ما يقارب 4 آلاف قرية ومركز في 20 محافظة ضمن حياة كريمة ويهدف المشروع لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين.

استراتيجية الوزارة.. البناء على ما سبق

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ استراتيجية وزارة الصحة والسكان هي البناء على ما سبق، والوزارة تعمل بشكل مؤسسي هدفه البناء ومصلحة المواطن في المقام الأول، مطمئنا المواطنين من الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وقال إن هناك انخفاضًا في أعداد إصابات كورونا منذ انتشار جائحة الفيروس لذلك كان هناك تحفظ على مصطلح الموجة السادسة لفيروس كورونا لأن الإصابات لم تكن كبيرة والتوقعات بالزيادة للإصابات مرة أخرى وارد ولكنها لست كبيرة.

ودعا وزير الصحة المواطنين بضرورة الحصول على اللقاحات لدورها الكبير في تخفيف شدة الأعراض والسبب الرئيسي في تخفيف شدة الأعراض لدى المواطنين المصابين بفيروس كورونا هي الحصول على اللقاحات المختلفة.