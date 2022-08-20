«الصحة»: انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى 60% منذ بداية الجائحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه بضرورة انتهاء لجنة الدلائل الإرشادية من مهمتها لوضع البروتوكولات العلاجية المتعلقة بكافة الأمراض، وتحديثها بما يتوافق مع البروتوكولات العلاجية العالمية والحديثة.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحديث البروتوكولات العلاجية المختلفة وليس بروتوكول علاج كورونا فقط، يهدف إلى رفع معدلات الشفاء من الأمراض على مستوى محافظات الجمهورية داخل المستشفيات.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أوضح «عبدالغفار» أن هناك انخفاضًا في أعداد إصابات فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 60%، كما تشهد أعداد الوفيات انخفاضًا أيضًا وذلك منذ انتشار جائحة فيروس كورونا: «كان لدينا تحفظ على مصطلح الموجة السادسة، لذلك ليس كل زيادة في أعداد إصابات كورونا، تعني أننا دخلنا موجة جديدة».

وأكد «عبدالغفار»، أن لقاحات كورونا كانت السبب في تخفيف شدة الأعراض على المواطنين، مشيراً إلى أن 94% من إصابات فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية بسيطة، بسبب التوسعات في عملية التطعيمات، وعلى المواطنين الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لتعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد الفيروس التاجي ومتحوراته.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأوصي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر، مشيرًا إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوافر في فروع المصل واللقاح على مستوى محافظات الجمهورية وفي الكثير من الصيدليات، لافتًا إلى قرب دخول فصل الشتاء وانتشار الإنفلونزا الموسمية فيه، ولابد من مواجهتها من خلال الحصول على اللقاح.