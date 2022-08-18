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«الصحة»: انخفاض معدل الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا لأكثر من 50%

كتب:

محمد عزالدين
07:01 م | الخميس 18 أغسطس 2022
الدكتور حسام عبد الغفار

الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، مؤكدًا تراجع الإصابة المجتمعية للأسبوع الثاني على التوالي، بنسبة تزيد عن 50%، مع انخفاض معدلات الدخول للمستشفيات ونسب الإشغال.

انخفاض جديد في معدل الإصابة بفيروس كورونا

وأضاف «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أن الحالة الوبائية لفيروس كورونا في مصر تشهد انخفاض في معدلات الإصابة. 

وأوضح «عبد الغفار» أن القوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان تُوفر الكشف والتحاليل والأشعات في مكان القافلة، وتحويل الحالات التي تحتاج لتدخلات جراحية إلى المستشفيات، لافتًا إلى تأجيل أكثر من 15 ألف و653 تحليل دم وأشعات، وتحويل 961 حالة للمستشفيات لإجراء تدخلات جراحية.

تخصصات تقدمها القوافل الطبية

وأشار«عبد الغفار»، إلى أن التخصصات التي تقدمها القوافل الطبية في المحافظات المختلفة تشمل الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، وطب وجراحة العيون وغيرها من التخصصات، إضافة لوجود معمل متنقل ووحدات أشعة متنقلة مع القافلة، وتقدم خدمة التحاليل والكشف والإشاعات في القافلة.

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