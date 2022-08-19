كندا تصرح باستخدام لقاح فايزر جرعة معززة ضد كورونا للأطفال من 5 لـ11 عاما

أعلنت السلطات الصحية في كندا، اليوم الجمعة، إصدارها تصريحًا باستخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا للأطفال من 5 إلى 11 عامًا كجرعة معززة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

استقرار حالات الإصابة بفيروس كورونا

وتُظهر البيانات أن حالات دخول المستشفى والوفيات وعدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء كندا مستقرة نسبيًّا بعد موجة الصيف المبكرة، لكنها لا تزال أعلى بكثير من السنوات الماضية.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام انخفضت قليلاً عن الموجة القصيرة من الإصابات في يونيو ويوليو الماضيين، فإنّها لا تزال أعلى بكثير من المعدلات التي شوهدت خلال صيفي 2020 و2021.

وفي السنوات الماضية، كان هناك ما يقرب من 350 مريضًا في المستشفيات الكندية يوميًا خلال أشهر الصيف، حتى مع ارتفاع عدد حالات دخول المستشفى في أغسطس 2021 وحتى سبتمبر من ذلك العام، فقد بلغت ذروتها بنصف المعدل الحالي.