7.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في يوليو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية.

الإفراج عن مشمول 9 آلاف و592 شهادة جمركية

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى، قامت بالإفراج عن مشمول 9 آلاف و592 شهادة جمركية خلال يوليو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها».

أضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال يوليو الماضي، بلغت نحو مليار و688 مليونًا و500 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و399 مليونًا و858 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى عن تلك الشهادات نحو 2 مليار و80 مليونًا و156 ألف جنيه.

تصدير مشمول 4028 بيانًا جمركيًا

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الاسكندرية، قامت خلال شهر يوليو الماضي بتصدير مشمول 4028 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 19 مليارًا و441 مليونًا و632 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 877 ألف جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية، في يوليو الماضى بلغت نحو 7 مليارات و189 مليون جنيه.