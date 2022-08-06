الجمارك تحبط تلاعب شركة إكسسوارات أبواب في فواتير بقيمة 11 مليون جنيه

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للتحريات والضبط بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحليل والاستهداف وإدارة مباحث الجمارك، برئاسة اللواء علاء عبد الخالق، مدير مباحث الجمارك من إحباط محاولة إحدى شركات للتزوير والتلاعب في الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

اتهام شركة بالتلاعب في الفواتير وتزوير المستندات

وبناء على معلومة سرية مفادها قيام إحدى الشركات التي تعمل في مجال إكسسوارات الأبواب والنوافذ بالتلاعب في الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك، للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، جرى إصدار إذن النيابة، وتشكيل لجنة من لميس عبد الودود مدير عام، وعبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط، وناصر خلف مدير إدارة التحليل والاستهداف، ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية، وأحمد محمد مدير إدارة المكافحة، وأحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ وسهام عمر مدير إدارة الشؤون الفنية، وخالد عويس مدير التعريفة، بالاشتراك مع العقيد هشام عبدالواحد والمقدم محمد صالح مفتشي مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين.

وبمراجعة اللجنة الدفاتر والمستندات الفعلية، وضبط جانب من الفواتير الأصلية التي تخص الشركة وفحصها، تبين أن هناك تلاعبا في الفواتير والمستندات والقيم التي جرى تقديمها عند الإفراج عن هذه البضائع، وبلغت التعويضات المستحقة 11 مليون جنيه.

سداد التعويضات الجمركية المستحقة

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 719 لسنة 2022، وتقدمت الشركة بطلب للتصالح وجار سداد التعويضات الجمركية المستحقة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجاري بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.