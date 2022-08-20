وزير الإنتاج الحربي يتفقد مشروعات تخرج طلاب أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا

تفقد المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، مشروعات التخرج لطلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، عقب الانتهاء من حفلة التخرج، وذلك للإطلاع على أحدث ما توصل إليه طلاب الأكاديمية من خلال مشاريعهم البحثية، وكيفية الاستفادة العملية من تلك المشاريع، ودراسة مدى تطبيقها داخل مصانع الإنتاج الحربي.

وناقش الوزير، الطلاب كلًا على حدة، وحثهم على بذل المزيد من العمل للاستفادة من تلك المشروعات، ومتابعة تطويرها للاستفادة بها فى السوق المحلية ومقارنتها بمثيلتها خارج السوق المحلية.