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وزير الإنتاج الحربي يتفقد مشروعات تخرج طلاب أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا

كتب:

محمد مجدي
02:24 م | السبت 20 أغسطس 2022
طلاب يعرضون مشروعاتهم أمام وزير الإنتاج الحربي

طلاب يعرضون مشروعاتهم أمام وزير الإنتاج الحربي

تفقد المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، مشروعات التخرج لطلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، عقب الانتهاء من حفلة التخرج، وذلك للإطلاع على أحدث ما توصل إليه طلاب الأكاديمية من خلال مشاريعهم البحثية، وكيفية الاستفادة العملية من تلك المشاريع، ودراسة مدى تطبيقها داخل مصانع الإنتاج الحربي.

وناقش الوزير، الطلاب كلًا على حدة، وحثهم على بذل المزيد من العمل للاستفادة من تلك المشروعات، ومتابعة تطويرها للاستفادة بها فى السوق المحلية ومقارنتها بمثيلتها خارج السوق المحلية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.