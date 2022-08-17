وزير الإنتاج الحربي: سنستكمل مسيرة البناء والتنمية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد

اجتمع المهندس محمد محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع مستشاري والمساعدين للوزير، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، حيث استهل الوزير اللقاء، بتوجيه الشكر والتقدير للوزير السابق المهندس محمد أحمد مرسي، مشيرا إلى أنّ العلاقة بينهما امتدت لنحو 25 عاما، وكان لها أثر عظيم على مدى التوافق في الرؤى بينهما.

وأوضح أنّ المهندس محمد أحمد مرسي كان سببا في توليه منصب نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، حيث عملا سويا على تحقيق العديد من الإنجازات للوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة.

إعلاء مصلحة الوطن

وأشار الوزير محمد صلاح، إلى أنّ الاجتماع الذي يأتي مع بداية توليه للحقيبة الوزارية، يهدف للتأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الوزراء الجدد، على ضرورة التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول.

استكمال مسيرة البناء والتنمية

ولفت إلى أنّ خبراته السابقة في قطاع الإنتاج الحربي وإطلاعه عن قرب على ملفات الوزارة، تؤهله للعمل الفوري على استكمال مسيرة البناء والتنمية بالقطاع، قائلا نحن هنا اليوم لاستكمال ما تم البدء في بنائه خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنّه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على الاستغلال الأمثل لجميع الموارد البشرية والتكنولوجية المتاحة في الشركات والوحدات التابعة.

وشدد الوزير محمد صلاح، على أنّه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال السير على المخططات الموضوعة للوزارة، في إطار كونها صرح صناعي وطني عظيم يشارك في بناء الجمهورية الجديدة من خلال دورها المهم، كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، إلى جانب دورها المدني المهم كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وبناء الإنسان المصري من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية والمبادرات الرئاسية المختلفة.

تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اللقاء، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات حول العالم وتكنولوجيا التحول الرقمي، وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة داخل الشركات والوحدات التابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

كما حرص الوزير محمد صلاح، خلال اللقاء، على توجيه القطاعات في الوزارة والهيئة لإنجاز الأعمال الموكلة إليها بدقة عالية وفي أقصر وقت ممكن، للعمل علي إنجاز المزيد من الأعمال والبت السريع في المشروعات وكذلك التظلمات، كي يشعر الجميع بالعدل، ما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وتحسين الأداء، والبت والبحث دائما عن حقوق الشركات التابعة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدينا.

من جانبه، أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ وزير الدولة للإنتاج الحربي، أكد خلال الاجتماع أهمية العمل على تطوير وتدريب وتأهيل العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية، موضحا أنّ الوزير وجّه بضرورة التعاون والتكامل بين القطاعات في الوزارة والهيئة والتحلي بروح الفريق الواحد، وهو ما تتميز به وزارة الإنتاج الحربي دائما.

واشار بكر إلى أنّ اللقاء حضره المهندس محمد شيرين محمد شحاته رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس حسين لبيب مستشار الوزير لصناعة المركبات المدرعة، والمهندسة جانيت صبحى مساعد الوزير للشؤون الفنية والمهندسة دينا عبد المنعم مساعد الوزير للتطوير والمتابعة، والدكتور محمد توفيق مساعد الوزير للسياسات المالية والإدارية، والمهندس محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير لصناعة السيارات، والمهندس محمد خالد زقزوق مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية، والمستشار مجدى عبدالحسيب المستشار القانوني للوزير، و مجدي الدسوقي مستشار الوزير للأمن، و صالح صلاح الدين موسى مستشار الوزير للموارد البشرية وشؤون الأمانة العامة، والمهندس عبدالفتاح كمال رئيس الإدارة الاستراتيجية، والدكتورة مهندسة ليلى شحاتة رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة، و حسام زنتوت رئيس قطاع الموارد البشرية وشؤون الأمانة العامة، وعمرو الدهراوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأمانة العامة، والمهندس طارق عبدالحميد الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندسة ضحى الباجورى المكتب الفني للمعلومات، و سها عبدالخالق من قطاع الموارد البشرية وشؤون الأمانه العامة.