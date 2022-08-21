مصطفى حجاج يحيي الحفل الغنائي بمهرجان القلعة اليوم

يشهد اليوم الأحد الموافق 21 أغسطس خامس أيام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، الذي يتم إقامته تحت إدارة دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر ودكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للمسرح.

ويحيي الحفل الغنائي الخاص بخامس أيام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الفنان مصطفى حجاج خشبة مسرح قلعة صلاح الدين بصحبة فرقته الموسيقية.

مصطفى حجاج فى مهرجان القلعة

وتنطلق فعاليات اليوم الخامس من المهرجان في تمام الساعة الثامنة مساء بفقرة خاصة لفرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة عزت بسيوني ويليها فقرة خاصة للفنانة نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا .

في الختام ستبدأ الفقرة الغنائية الخاصة بالفنان مصطفى حجاج الذي سيقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة ومنها خطوة ومنعنع وغيرهم.

آخر أعمال مصطفى حجاج

يذكر أن الفنان مصطفى حجاج كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «حب مين» التي تعاون فيها مع الشاعر عزيز الشافعي الذي تولى تلحين الأغنية أيضا وهي من توزيع وسام عبد المنعم وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقول كلمات الأغنية ...

يا حبيبي اه...يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل

يا ليل يا ليل يا ليل اه يا ليل يا عين يا ليل يا ليل

يا عين يا ليل يا عين اللي اخترناهم بعناية

في القلب يا قلبي وفي عناية بنينالهم بالحب بناية

هدوها على راسنا على راسنا واخدينهم قال علي الفرازة

بقي دي القطعية الممتازة علشان حبينا اتخمينا