مي كمال تحيي حفلا في مهرجان القلعة لأول مرة يوم 22 أغسطس

تستعد المطربة مي كمال لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك يوم 22 أغسطس من الشهر الجاري، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

مي كمال لأول مرة على مسرح القلعة

وستقدم مي كمال باقة من أغنياتها مثل «وسط الزحام» و«أضحكلها»، بالإضافة إلى ميدلي يضم باقة من أشهر أغنيات والدتها الفنانة الكبيرة عفاف راضي، كما ستقدم أيضًا مجموعة من أغاني كبار النجوم مثل فيروز وعلي الحجار ومحمد منير، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقف فيها على مسرح القلعة.

طرح مي كمال أحدث أغنياتها

يذكر أن مي كمال طرحت منذ فترة أحدث أغنياتها بعنوان «ماله القمر» وهي أغنية من الفولكلور السوداني، حيث قدمتها برؤية موسيقية جديدة.

وتم تصوير الأغنية بقرية تونس في محافظة الفيوم مع المخرج هشام الحلو ومدير التصوير ماجد مكرم والمدير الفني كريم عثمان.

علي الحجار يحيي حفل اليوم من مهرجان القلعة

الجدير بالذكر أن الفنان علي الحجار يحيي حفلا اليوم، من مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، بعد أن أحيا الفنان هشام عباس حفل الافتتاح بالأمس، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.