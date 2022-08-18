علي الحجار يصعد مسرح مهرجان القلعة على نغمات «ماتمنعوش الصادقين»

صعد الفنان علي الحجار منذ قليل، على مسرح مهرجان محكى القلعة، على نغمات أغنيته الشهيرة «ماتمنعوش الصادقين»، وسط حضور جماهيري كبير.

علي الحجار يشكر الجماهير المتواجدة

شكر علي الحجار، جميع الموجودين فى الحفل، والجمهور على حرصهم الشديد للحضور، والاستمتاع بفعاليات حفل افتتاح المهرجان.

ومن المقرر أن يشدو الحجار في الحفل بمجموعة من أهم وأشهر أغنياته؛ منها على «قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلواني، ومسألة مبدأ»

وكان حفل الافتتاح، انطلق أمس، بتكريم 10 من أهم رموز الفن والأوبرا المصرية، واليوم شهد حضور فرقة كاتاك الهندية، وفرقة مصرية من الأوبرا.

تكريم 10 شخصيات في حفل القلعة

يقام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30، بإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، وتوجد 42 فعالية متنوعة خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 31 من الشهر ذاته، بحضور كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي، وكذلك بعض الفرق الأجنبية.