قناة الحياة تتصدر «تريند تويتر» بسبب نقل فعاليات مهرجان محكى القلعة

تصدرت قناة الحياة تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وذلك بسبب نقلها فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

«الحياة» بدأت نقل الفعاليات بحفل هشام عباس

وبدأت قناه الحياة في بث مهرجان القلعة للموسيقى والغناء منذ أمس، ونقلت حفل الافتتاح الذي أحياه الفنان هشام عباس، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني.

على الحجار قدم في الحفل أغنية «ذئاب الجبل»

وأحيا حفل الليلة من مهرجان القلعة الفنان علي الحجار، حيث تفاعل الجمهور معه بشكل كبير، بسبب غناء مجموعة كبيرة من أغانيه المميزة مثل «ذئاب الجبل»، «الزين والزينة» و«الليل وأخره».

وقدم أغنيتين من أغنياته الجديدة في الحفل، وهي: «بطلة حكايتي وجزيرة غمام»، ومازح جمهوره أكثر من مرة خلال الحفل، إذ كان يطلب من الجماهير دوما رأيهم في الأغاني التي يحبون سماعها.

مهرجان القلعة يستكمل فعالياته بـ على الحجار

ومن المقرر أن تحيي فرقة وسط البلد، غدًا حفلًا غنائيًا ضخمًا، على مسرح القلعة، من فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

وانطلقت أمس، فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على مسرح المحكى، التي تستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري، ويكرم المهرجان 10 من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.