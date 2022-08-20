«سكاي نيوز»: الجيش السوداني يتدخل لإنقاذ ضحايا السيول

ذكرت قناة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل، أنَّ الجيش السوداني يدفع بمروحيات وقوارب إنقاذ لمساعدة السلطات المحلية في ولاية الجزيرة في عمليات البحث والإنقاذ للمتأثرين بالسيول والأمطار.

وفاة 79 شخصًا وتدمير 35 ألف منزل

وكانت تقارير أشارت صباح اليوم، إلى أنَّ سيول السودان تسببت في وفاة 79 شخصًا، فضلا عن تدمير أكثر من 35 ألف منزل بشكل كلي أو جزئي.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.