مكتبات المساجد تفتح أبوابها للنشء والشباب وتكرم المتميزين «صور»

قالت وزارة الأوقاف، إن مكتبات المساجد شهدت إقبالا على مطالعة الكتب الجديدة التي جرى تزويد المكتبات بها، كما كرمت بعض المديريات المتميزين والأكثر انتظامًا بالبرنامج الصيفي للأطفال.

البرنامج الصيفي

وجاء في بيان الوزارة اليوم، أنه في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لدور المكتبات العامة التابعة للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بالمساجد الكبرى والبالغ عددها 418 مكتبة، وذلك بعد تزويدها بعدد 30947 كتابًا في الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية والعربية وقضايا التجديد، بالإضافة إلى تزويدها بمجموعات سلسلة رؤية للفكر المستنير، إضافة إلى مجموعة كتب «ركن الطفل»، بحسب تعبير البيان.

وزارة الأوقاف

وأكدت وزارة الأوقاف، أن فعاليات البرنامج الصيفي للطفل مستمرة حتى يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022 م، مع تكثيف الفعاليات خلال هذه الفترة بما يحقق تعلم الطفل لأساسيات دينه وتحليه بجملة من الأخلاق والقيم والآداب العامة وحفظ أو مراجعة ما تيسر من القرآن الكريم والإلمام بجانب من سيرة نبينا (صل الله عليه وسلم).