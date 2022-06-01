عاجل.. قرار جديد من وزير الأوقاف بشأن البرنامج الصيفي للأطفال

‏كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع الأئمة الحاصلين على دورة أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكل من مثل الوزارة في إيفاد رمضان، أو مرافقة بعثة الحج آخر خمس سنوات، بتنفيذ البرنامج الصيفي للأطفال كل بمسجده.

البرنامج الصيفي للأطفال

وحدد في قراره الذي أصدره ونشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أيام الأحد والثلاثاء والخميس، عقب صلاة الظهر، بدءًا من الأحد المقبل، لتنفيذ القرار.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت تنفيذ برنامج صيفي للأطفال بالمساجد على مستوى الجمهورية، إسهامًا في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى الأطفال، بدءا من يونيو ولمدة ثلاثة أشهر.

وأتاحت وزارة الأوقاف، التسجيل للاشتراك في البرنامج رابط للتسجيل من خلاله هنـــا

وكان وزير الأوقاف، أعلن أنه منذ الإعلان عن بدء التسجيل في البرنامج الصيفي للأطفال، وصل عدد المتقدمين على الموقع الإلكتروني للبرنامج الصيفي (سجل طفلك)، إلى 12735 طفلاً في خلال أول ايامه.

وزير الأوقاف

كما أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بهذا البرنامج الصيفي للأطفال، مشيرا إلى أنه يشارك فيه أكثر من ألفي إمام وواعظة ومحفظ ومحفظة و1500 مسجد في مختلف أنحاء الجمهورية.