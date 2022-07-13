«الأوقاف»: عودة أنشطة البرنامج الصيفي للطفل بمعسكر أبو بكر الصديق غدا

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف استئناف جميع أنشطة البرنامج الصيفي للطفل بدءا من الأحد المقبل 17 يوليو، لافتا إلى أنه من المقرر أيضا استئناف فتح المكتبات بالمساجد الكبرى والبالغ عددها 418 مكتبة، وجرى تزويدها بـ30947 كتابًا في الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية والعربية وقضايا التجديد، بالإضافة إلى تزويدها بمجموعات سلسلة «رؤية» للفكر المستنير، إضافة إلى مجموعة كتب «ركن الطفل» في 150 مكتبة من مكتبات المساجد الكبرى.

عرض تربوي بالعرائس

وأوضح أن معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية يستكمل أعمال البرنامج الصيفي للأطفال غداً الخميس، وبحضور الكاتبة انتصار عبد المنعم الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في الأدب، والدكتورة شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل في كلية التربية بجامعة مطروح، وعقب الفاعلية يتم عرض تربوي بالعرائس للفنانة رحمة محجوب.

وعن عمل المقارئ القرآنية الخاصة بالأئمة وأعضاء المقارئ المعتمدين، والخاصة بالجمهور، أكدت الوزارة أنها تستكمل عملها في المساجد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

اعتماد أول 100 مسجد تطبق الدروس المنهجية

وأشار إلى أنه تم اعتماد أول 100 مسجد تطبق الدروس المنهجية من فقه وتفسير وسيرة نبوية والحديث وعلومه والتفسير وعلوم القرآن، والعقيدة والأخلاق في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة.

ونشرت صفحة وزارة الأوقاف بياناً بأول 100 مسجد تطبق الدروس العلمية والدعوية المنهجية، التي يبدأ تطبيقها الأحد المقبل بين المغرب والعشاء.