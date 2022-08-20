الرئيس السيسي يوجه بتوفير عناصر النجاح لمشروعات استصلاح الأراضي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع «مستقبل مصر».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصة في إطار الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وصعيد مصر».

تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع «مستقبل مصر»

واطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع «مستقبل مصر» في إطار «الدلتا الجديدة»، فضلًا عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلتا الجديدة.

ووجه الرئيس بالاستمرار في توفير عناصر النجاح لتلك المشروعات بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل؛ بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة، وذلك كمبدأ عام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

استعراض الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح الأراضي في المنيا وبني سويف

وأضاف المتحدث الرسمي، أنَّه جرى أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المنيا وبني سويف، بما فيها الأعمال الجارية في البنية الأساسية من إقامة محطات الرفع الداخلية ومدّ خطوط المياه والترع والمخصصات المائية والتغذية الكهربائية، إضافة إلى مستجدات العمل بمشروع الصوب الزراعية في قطاع اللاهون على محور أسيوط الغربي جنوب الفيوم.

كما عُرض كذلك الموقف التنفيذي الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية في منطقة شرق العوينات، إذ وجه الرئيس بتدقيق الدراسات في منطقة شرق العوينات نظرًا لطبيعتها الجغرافية، ونوعية التربة والتضاريس الجغرافية والمناخ ومصادر المياه المتاحة، مع انتقاء أفضل المحاصيل التي يمكن زراعتها في المنطقة بما يتماشى مع تلك العوامل.