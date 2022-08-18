مدبولي يشكر السيسي على تجديد الثقة: سنبذل أقصى جهد لتحقيق التنمية الشاملة

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد إجراء التعديلات الوزارية الأخيرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد الثقة في الحكومة، وعاهده على بذل أقصى الجهود لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة.

الشكر للوزراء السابقين

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر لزملائه من الوزراء السابقين، الذين بذلوا جهودا مُضنية في فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية، في ظل تحديات غير مسبوقة لم يشهدها العالم من قبل، وليست مصر فقط.

ووجّه رئيس الوزراء، التهنئة للوزراء الجُدد، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في المهام المُوكلة إليهم، مؤكدا أنّنا كحكومة نبني على ما بذله زملاؤنا السابقون كلٌ في قطاعه، ونستكمل معا مسيرة العمل الواحد، لخدمة مصرنا العزيزة، وشعبنا العظيم.

حياة كريمة

وخلال الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتواصل التام والتنسيق المستمر في الملفات المشتركة التي تتقاطع اختصاصاتها بين أكثر من وزارة، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تضعها الدولة على أجندة الأولويات في هذه المرحلة، والتي يأتي في مقدمتها تلك التي تخدم قطاعا عريضا من أهالينا، ولا سيما المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.