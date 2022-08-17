الشهابي: السيسي أول رئيس مصري يتوسع في استخدام صلاحيات العفو

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنه جرى تقديم أسماء كثير من الأشخاص المحبوسين، من أجل الإفراج عنهم، وجرى دراسة الأسماء عن طريق لجنة العفو الرئاسي، مؤكدا أنه جرى التوسع في الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.

توسع الرئيس في الإفراج

أضاف «الشهابي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الإفراج على 25 محبوسا بعفو رئاسي، أدخل السرور على قلوب أسر هؤلاء الأشخاص، متابعا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس مصري يتوسع في استخدام حق العفو الرئاسي للإفراج عن الأشخاص المحبوسين وسط تنسيق كبير، واللجنة الرئاسية بابها مفتوح لبحث كل الحالات، اللجنة شغالة زي النحلة، من أجل الإفراج عن الأشخاص غير المتهمين بممارسة العنف أو الدعوة إليه».

إفراجات مستمرة

وأوضح سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أنه يهنئ أهالي المفرج عنهم بعد التحقيق مع الأشخاص، وبيان براءتهم، وعدم وجود سبب لاستمرار لحبسهم احتياطيا، موضحا أنه كل يوم يتم إخراج بعض المحبوسين احتياطيا، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استخدم صلاحياته وفقا للدستور بالعفو عن بعض الأشخاص الصادر عنهم أحكام، متابعا: «أنا مطمئن إن كل المحبوسين احتياطيا ومعلمهش قضية هيخرجوا في أقرب وقت».