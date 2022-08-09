توقعات تنسيق كليات الشعبة الأدبية 2022.. الإعلام 81.5% والألسن 79.7%

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انتهاء الاستعدادات النهائية لبدء تنسيق الكليات 2022، إذ ستبدأ المرحلة الأولى يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، وسيتم قبول ما يقرب من 117 ألفا و758 طالبا في المرحلة الأولى، بواقع 22 ألفا و475 طالبا بشعبة علمي علوم، و15 ألفا و220 طالبا بشعبة علمي رياضة، و80 ألفا و63 طالبا بشعبة أدبي، وسط تنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق الكليات 2022.. 83.5% للاقتصاد والعلوم السياسية

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن الكشف الإحصائي لنتيجة الثانوية العامة التي أعلنتها وزارة التربية و التعليم أوضحت انخفاض نسبة شرائح المجاميع للشعبة الأدبية عن العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض الحدود الدنيا لكليات الأدبي في تنسيق الكليات 2022، ومن ثم فإن المؤشرات الأولية وليست النهائية، ستكون بحد أدني طبقا للتحليل الإحصائي 83.5% لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و81.5% للإعلام، و79.73% للألسن، و77.1% للآثار.

تنسيق الكليات 2022.. 64.85% للتجارة

وأضاف المصدر، أن المؤشرات الأولية وليست النهائية، تشير إلى أن الحد الأدنى لكليات الشعبة الأدبية ستكون 64.85% للتجارة و64.60% للآداب.

وذكر أن جميع معامل التنسيق ستكون معقمة تماما ضد كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق.

كورونا لن تؤثر على سير تنسيق الكليات 2022

وقال المصدر، إن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل انطلاق تنسيق الكليات 2022، بتعقيم وتطهير معامل التنسيق في الجامعات، لافتا إلى أن جائحة كورونا لن تؤثر على سير أعمال التنسيق، مطالبا الطلاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل معامل التنسيق لتسجيل رغباتهم، حيث سيتم منع دخول أى طالب معامل التنسيق يخالف تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الإجراءات الاحترازية.