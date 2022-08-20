بنسبة 28.7%.. تعرف على معدل زيادة المكافأة في الموازنة الجديدة

انتهى مجلس النواب من مناقشة ميزانية العام المالي الجديد 2022، والتي حملت العديد من المفاجآت الخاصة بمعدلات الزيادة التي شهدتها بالنسبة للأعوام السابقة، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث شهدت الأجور والبدلات النقدية والعينية في الميزانية الجديدة زيادة مقارنة بالعام المالي السابق، حيث بلغت 313 مليارا و90 مليون جنيه مقابل 270 مليارا و743 مليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وتمثل هذه الزيادة 42 مليار جنيه.

معدل زيادة المكافأة في الموازنة الجديدة

من جانبها، أوضحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها، أن قيمة المكافأة سجلت أعلى معدل زيادة مقارنة ببنود مجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية للعام المالي 2022-2023، وجاء ذلك بنسبة 28.7%، حيث إن الوظائف المؤقتة جاءت في المرتبة الثانية، بنسبة 21.2%، ثم المزايا العينية بنسبة 10.6%، ثم المزايا النقدية بنسبة 5.1%، ثم الوظائف الدائمة بنسبة 4.5%، وأخيراً البدلات النوعية بنسبة 3.3%.

الموازنة الجديدة 2022

وبيَّن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجمالي الاستخدامات بلغ 3,066,314,190,000 جنيه، وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، وبلغ اعتماداته في الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

وتابع التقرير: أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.

الموازنة العامة للدولة

وقدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه.