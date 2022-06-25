«خطة النواب»: 90 مليار جنيه دعما للسلع التموينية في الموازنة الجديدة

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية استهدفت 3 أشياء في الموازنة الجديدة؛ وهي بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات من خلال مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكين المرأة وتطوير التعليم، موضحًا أن المستهدف الثاني هو برنامج الإصلاح الهيكلي، وهو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية.

الإصلاح في القطاع الزراعي

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن المستهدف الثاني يرتكز على الإصلاح في القطاع الزراعي من خلال زيادة الإنتاج والقطاع الصناعي من خلال إضافة قيمة مضافة وتوطين الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بينما المستهدف الثالث هو تدعيم الوضع التنافسي على المستوي الدولي للصناعة المصرية من خلال الاقتصاد المعرفي والرقمي والأخضر.

تدعيم الوضع التنافسي للصناعة

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن وضع الأرقام في الموازنة تحكمه الظروف والتداعيات العالمية المحيطة خصوصا أن مصر جزء من العالم، مؤكدًا أن الدعم والمنح في الموازنة 355 مليار جنيه موزع على 5 بنود من الدعم السلعي والاجتماعي والتنمية الاقتصادية وعدد من المجالات الأخرى، فبند السلع التموينية 90 مليار جنيه، وتكافل وكرامة 22 مليار جنيه، و180 مليار جنيه لدعم صندوق المعاشات.

وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعم الصادرات يكون بـ6 مليارات جنيه، ودعم الإسكان بـ5 مليارات جنيه، فضلًا عن أن هناك 130 مليار جنيه صافي فائض في الموازنة لمواجهة أي تداعيات أو احتياجات خصوصا في الناحية الاجتماعية، مؤكدا أن الدعم الاجتماعي كافٍ.