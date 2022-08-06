برلماني: توجيه الرئيس بدعم مصاريف الجامعات يخفف عن الأسر المصرية

قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بالتعليم وإتاحته للجميع، والتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة، إيمانًا بأن التعليم الجامعي هو السبيل للارتقاء بالشعوب.

ونوه «نسيم»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، قائلاً إنه قرار مهم للغاية، ويخفف عن الأسر المصرية ويدعم كل الأسر التي لديها أبناء وفتيات بالجامعات الحكومية.

تقديم المنح المجانية للمتفوقين

ولفت وكيل دينية الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات أخرى بالاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين، إذ إن مصر تراهن على شبابها وعلى مستقبلهم، وأشار نائب بني سويف إلى أن العديد من الجامعات المصرية استطاعت حجز مستويات متقدمة وسط تصنيفات أهم 500 جامعة في العالم خلال السنوات الماضية، بفضل زيادة ميزانيتها والاهتمام بها.

زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة

واختتم النائب نادر نسيم بأن التوسع الكبير في عدد الجامعات وأبنائها وزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة، يؤكد أن مصر تخطط للمستقبل، وقيادتها السياسية نجحت بكل اقتدار في الارتقاء بأحوال التعليم العام والجامعي في مصر، وهو ما يحجز للوطن مكانة سامية بين شعوب العالم.