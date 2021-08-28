شباب وفتيات ملتقى لوجوس للشباب 2021 يزورون متحف الحضارة المصرية

بعد الانتهاء من جولتهم داخل قصر عابدين الأثري ولقاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، توجه شباب ملتقى «لوجوس للشباب 2021» والمنعقد حاليا في القاهرة، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية لمشاهدة المومياوات الملكية، المنقولة من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب خلال أبريل الماضي.

وكان في استقبال الشباب، الدكتور كريم قنديل من العلاقات العامة بالمتحف، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات منفصلة وذلك وفقا لضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمتحف في ظل تفشي فيروس كورونا.

وخلال جولتهم في قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، أبدى شباب ملتقى لوجوس للشباب 2021، سعادتهم بمشاهدة المومياوات الملكية وجها لوجه، كما أعربوا عن إعجابهم بالعرض المتحفي ومقتنيات المتحف المتميزة.

وحرص شباب الملتقى على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم، مؤكدين انبهارهم بالحدث والذي أضفى عليهم مشاعر السعادة والفخر بوطنهم وحضارتهم العريقة.