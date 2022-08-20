عقب إصابته في حادث.. ضبط مطلوب لتنفيذ حكمين بالمؤبد في أسوان

تمكن رجال مباحث مركز شرطة كوم امبو، في محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، من التحفظ على شخص يُدعى «أحمد ص.»، في الأربعينيات من عمره، داخل المستشفى المركزي، الذي نقل إليه عقب إصابته في حادث سيارة، بعدما تبين أنه مسجل خطر فئة «أ»، وصدرت ضده عدة أحكام، من بينها حكمان بالسجن المؤبد.

حادث انقلاب سيارة بشمال أسوان

تلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة في منطقة قرية «سلوا»، بدائرة مركز شرطة كوم امبو، وعقب وصول أحد المصابين إلى المستشفى المركزي، تبين أنه مطلوب على ذمة قضايا، وأمر مدير الأمن بسرعة انتقال مأمور مركز شرطة كوم امبو ورجال المباحث ووحدة تنفيذ الأحكام، إلى المستشفى، والتحفظ على المصاب المطلوب على ذمة القضايا والأحكام الصادرة بحقه.

التحفظ على المطلوب بالمستشفى المركزي

وتبين أن المصاب مسجل خطر مطلوب في قضيتين وصدر ضده حكمان بالسجن المؤبد، وتم التحفظ عليه داخل المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، عقب إخطارها بالواقعة، حيث بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال المطلوب.

على جانب آخر، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنظيم مديرية الشئون الصحية للقوافل الطبية للكشف المجاني بمنطقة «الجزيرة» بمركز أسوان، وقرية «الشبيكة» بمركز كوم امبو، وذلك ضمن المحور الصحي لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية في المناطق النائية والمحرومة.

وقال الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان، فقد تم تنظيم هذه القافلة الطبية على مدار يومين، وشملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية، مشيراً إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 2290 مواطناً ومواطنة مجاناً، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية وصرف الأدوية المجانية أيضاً، مع عقد ندوات توعية للأهالي، تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بمديرية الصحة.