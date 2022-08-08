إزالة 8 حالات تعد بقرية سلوا بحري في كوم أمبو على مساحة 5129 م2

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كافة الجهات المعنية للاستعداد المبكر للبدء في تنفيذ فعاليات الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي ستنطلق في الفترة من 13 أغسطس المقبل وتستمر حتى 27 أكتوبر القادم، وذلك للمساهمة في تحقيق المستهدف لاسترداد حق الدولة والشعب.

محلية كوم أمبو

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان بقيادة شوقي مصطفى بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات بنطاق منطقة قرية سلوا بحري، أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد بمساحة 5129 م2، منها 7 حالات تعد صادر لها قرارات إزالة بمساحة 5125 م2، فضلاً عن إزالة حالة فورية لتعد في المهد بمساحة 4 أمتار.

توجيهات محافظ أسوان

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كما واصلت الوحدات المحلية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو الري، بجانب رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق متنفس حيوي للمواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وكان ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واصلت الوحدات المحلية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو الرى، بجانب رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق متنفس حيوى للمواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة.

في سياق آخر، حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تقديم واجب العزاء، اليوم، فى وفاة والد نائبه أحمد شعبان وذلك بمقر جمعية قرية أرمنا بمركز نصر النوبة رافقه خلالها نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، وقيادات ومسئولي المحافظة، داعياً أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما قام اللواء أشرف عطية بتقديم واجب العزاء فى وفاة المغفور له المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق والذى وافته المنية مساء أمس وذلك بقاعة العائلة بقرية إبريم بنصر النوبة.