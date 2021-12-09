الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على حريق اندلع بورشة نجارة في كوم أمبو

شهدت منطقة الإصلاح بمدينة كوم أمبو، التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم، اندلع حريق في ورشة نجارة ومنزل مجاور لها، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده.

ورود بلاغ بنشوب حريق في ورشة نجارة

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من وحدة الحماية المدنية برئاسة الرائد محمد غريب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة الإصلاح يفيد بنشوب حريق في ورشة نجارة، وعلى الفور انتقلت سيارتين إطفاء لمكان الحريق.

السيطرة على الحريق دون إصابات

وتبين أن الحريق تسبب في احتراق ورشة نجارة ومنزل مجاور،وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

جدير بالذكر، أن شخصان لقيا مصرعهما، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا بالكيلو 90 أدفو/ أسوان، وجرى نقلهما إلى مشرحة أدفو العمومية.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي تحديدا بالكيلو 90 أدفو/ أسوان، وأسفر عن مصرع شخصين، وعلى الفور تم نقلهم إلى مشرحة أدفو العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.