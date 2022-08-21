أدهم السعيد: نستعد لطرح ألبوم وسط البلد على طريقة السينجل

أعرب أدهم السعيد عن سعادته الكبيرة بالنجاح الكبير الذي حققه حفل فرقة وسط البلد أمس الأول الجمعة والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان القلعة للفنون والغناء والمقام بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وسط البلد وحفلات مهرجان القلعة

وقال أدهم في تصريحات إلى «الوطن» إنه يحب دائما المشاركة في حفلات القلعة وإن الفرقة بالكامل حريصة على التواجد بحفلات القلعة، مؤكدا أن تفاعل الجمهور معهم كان كبير للغاية مع كافة أغانيهم.

وعن سبب عدم غنائهم أغنية «أول حياتي ياما» فقال إنهم لم يضعوها في الجدول الخاص بالحفل ولكن في الحفل القادم سيقومون بغنائها لقربها من الجمهور.

تفاصيل ألبوم فريق وسط البلد

وأوضح أن ألبوم فرقة وسط البلد يتم التحضير له منذ حوالي 3 سنوات من قبل كورونا وأن ظروف فيروس كورونا هي السبب في تعطيل الألبوم، لأنه في هذه الفترة كان خارج مصر.

وأشار إلى أن الألبوم يعملون عليه في الوقت الحالي بشكل مكثف ولم يستقروا على عدد الأغاني المشاركة به وسيكون إما 8 أغان أو 10 أو 12 وسيتم طرحه على طريقة السينجل كل فترة مثلما متبع في مصر بالفترة الأخيرة.

وأكد أن ألبوم فريق وسط البلد يوجد به الكثير من الألوان المختلفة والمقطوعات الموسيقية المختلفة عما هو معتاد أن يقدم، متمنيا أن يلقى إعجاب الجمهور حين يتم طرحه على اليوتيوب والمنصات المختلفة.