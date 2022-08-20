محافظ الإسكندرية: رئيس الوزراء اتصل بي بعد حريق كارفور بـ5 دقائق لمتابعة التطورات

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تواصل معه بعد مرور 5 دقائق فقط على اندلاع الحريق بمول كارفور الإسكندرية، من أجل متابعة الموقف، موضحًا أنه بالفعل تم تنفيذ عمليات التبريد في كارفور بعد الحريق، فالحريق في مساحة ليست كبيرة وفي منطقة أعلى المطاعم والملاهي، موضحًا أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائي في المحول الخاص بـ كارفور، والخسائر بسيطة كون الحريق اندلع فوق بوابتي 5 و6 فقط.

رجال الحماية تعاملوا مع الوضع فور نشوب الحريق

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الخسائر بسيطة في التكييف والمحول المركزي ولا ضرر للمحال والمطاعم، «بعد 5 دقائق من اندلاع الحريق، رئيس الوزراء كلمني وقالي إيه اللي عندك، وتم التحرك سريعا لمكان الحريق ووجدت 15 سيارة حماية مدنية متواجدة في مكان الحريق ومدير الأمن المحافظة»، مشيدًا بتعامل رجال الحماية المدنية مع الوضع فور نشوب الحريق.

المواد البترولية تخرج أدخنة كثيفة

وأوضح أنه بالنظر إلى الصور المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا يقول إن الحريق نشب في نصف محافظة الإسكندرية لكن الواقع كان غير ذلك وتمت السيطرة على الوضع سريعا، كما أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، كان يزور المستشفيات بالمحافظة، وانتقل إلى الفور لمكان الحادث وتابع معنا، وبعد الاطمئنان بعدم وجود إصابات، استكمل الجولة الخاصة به، «ممكن حريق في محل صغير يظهر كمية الأدخنة كبيرة، المواد البترولية تخرج أدخنة كثيفة».

افتتاح مشروع محطة مصر خلال شهر ونصف

ومن ناحية أخرى، أشار محافظ الإسكندرية، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زار عشرات المشروعات في المحافظة وأبدى ملاحظاته على كل مشروع على حدة، فرئيس الوزراء بدأ بزيارة أبو صوير وهي إحدى ثلاث قرى ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحًا أنه سيتم افتتاح ميدان مشروع محطة مصر، خلال شهر ونصف بلغت تكلفته 230 مليون جنيه، حيث إنه لم يتم تطويره منذ نحو 100 سنة، كما أنه تم تطوير الممشى والحدائق والكافيهات والمطاعم والأزهار، وإنشاء سوق حضارية من أربعة طوابق على غرار الأسواق الأوروبية.