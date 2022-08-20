محافظ الإسكندرية عن حريق «كارفور»: سيطرنا عليه في أقل من ساعة

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل الحريق الضخم في مول كارفور بالإسكندرية، إذ ذكر أنه تلقى بلاغًا من غرفة العمليات بوجود حريق ضخم في مول كارفور، ومنظر الأدخنة كان مرعبًا ويظهر أن الحريق أكبر مما نتخيل جميعًا، لكن تكاتفت الأجهزة المعنية وتواجدت 15 سيارة حماية مدنية، فضلًا عن حضور مدير الأمن، وتم السيطرة على الحريق وإخماده في أقل من ساعة، بحسب قوله: «تقريبًا ساعة إلا دقائق صغيرة كنا قد سيطرنا بالكامل على النيران وأخمدناها».

الحريق لم يكن داخل أحد المحلات كما روج البعض

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الحريق لم يكن داخل أحد المحلات كما روج البعض، بل كان الحريق في سطح مول كارفور، وفي منطقة صغيرة، بينما المحلات والمطاعم لم تتعرض لأي أذى، إذ كان بداية الحريق داخل منطقة للملاهي فقط، ونحمد الله أنه لم يكن فيها أطفال: «المول كبير وضخم وجميع المحلات سليمة، والحريق نتج عنه 4 إصابات منهم 2 من الحماية المدنية».

إصابات رجال الحماية المدنية

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن إصابات رجال الحماية المدنية كانت عبارة عن كدمات في القدم وجرح بسيط في الرقبة، بينما إصابات المواطنين كانت اختناق بسيط، كما أن الأدلة الجنائية تعكف في الوقت الحالي للتعرف على سبب الحريق، معبرا بقوله: «مبدئيا المنطقة فوق الملاهي ومحول الكهرباء، حاجات بلاستيكية فيها مواد بترولية تعمل شكل حريق ضخم، لكن بعد ساعة كان كل حاجة تمام، كان هناك متابعة جيدة من جانب الأمن والشرطة، وانتقال سيارات الإطفاء فورًا خلال أقل من 10 دقائق».