محافظ الإسكندرية يكرم صاحبة فكرة إنشاء شاطئ ضعاف البصر والمكفوفين

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم جهاد محمد نجيب، الموظفة بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، صاحبة فكرة إنشاء شاطئ المكفوفين الذي تم إقامته في شاطئ المندرة المجاني بالجزء المخصص لذوي الهمم، وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

تعليمات محافظ الإسكندرية بالبدء فورا في تنفيذ الفكرة

وأشاد «الشريف» بالفكرة النبيلة والهامة التي قدمتها لإقامة شاطئ يخدم أبناء المحافظة من ذوي الهمم من المكفوفين وضعاف البصر، موضحًا أنه أعطى تعليماته فورًا بالبدء في تنفيذ تلك الفكرة الفريدة من نوعها، وبالفعل تم إنشاء شاطئ ذوي الهمم وتطويره هذا العام ليسمح لذوي الإعاقات الحركية من النزول إلى البحر بالكراسي المتحركة، ثم تم هذا العام إضافة مساحة شاطئية جديدة للمكفوفين، وضعاف البصر والتي لقت استحسانًا وإشادات واسعة على المستوى المحلي العالمي، وتحدثت عنه معظم وسائل الإعلام العالمية.

ابتكار عوامة بحزام أمان لذوي القدرات الخاصة

وأوضح «الشريف» أن الإسكندرية مليئة بالنماذج الجيدة ودورنا كمسئولين رعاية وتكريم وتحفيز هؤلاء المتميزين في كل المجالات وتقديم كامل الدعم والتشجيع لهم، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

كما أشاد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالجهد الذي قدمته صاحبة فكرة الشاطئ، إذ أنها ابتكرت عوامة مزودة بحزام أمان تسمح لبعض الفئات من ذوي القدرات الخاصة بالنزول والتمتع بمياه البحر في الفترة السابقة، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع أصحاب الأفكار التي تدعم وتساعد أبنائنا من ذوي الهمم.