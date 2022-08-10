محافظ الإسكندرية: إنجاز 82% من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تبطين وتأهيل 10 ترع بنطاق محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ أعمال التبطين والتأهيل حتى الآن بلغت 82%، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية، بما يحقق وفراً في مياه الري.

المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية

وأضاف «الشريف»، في بيان، أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية، مهم للغاية لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية.

تفاصيل تبطين الترع في الإسكندرية

ومن جانبه أوضح المهندس إبراهيم عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في الإسكندرية، أن هناك 10 ترع في محافظة الإسكندرية يتم تأهيلها وتبطينها حاليا ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

وأوضح أن تلك الترع هي: «ترعة الكرنك والفنجري، وفرع 36، وأبو خليفة، والطفله، غرب الطريق، وحارس (3)، ودليل ج3 بهيج، ومريوط (2)، وخورشيد، وقراقول» وهذا بإجمالي أطوال 50.510 كم، وقد تم الانتهاء من تأهيل 41.310 كم ، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 8 ترع بنسبة 100% ، حيث بلغت نسبة التنفيذ بترعة القراقول 82%.