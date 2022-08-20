محمود محيي الدين: مصر تسعى لتحويل توصيات قمة المناخ إلى مشروعات على أرض الواقع

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ، إن العالم يشهد مشكلات متنوعة متعلقة بالتغيرات المناخية وأثرت على مختلف القطاعات، لافتا إلى أن القارة الأفريقية هي الأكثر تضررا من آثار التغيرات المناخية، والقمة التي تستضيفها مصر تبني على اتفاق باريس وكل ما تم التعهد به في قمم سابقة، وخاصة تحويل التعهدات إلى برامج تنفيذية.

100 مليار دولار تعهدات في القمة السابقة

وأوضح «محيي الدين» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة اليوم»، أن مؤتمر جلاسكو أسفر عن الاتفاق على 100 مليار دولار ولكن حتى الآن لم يتم سدادها بالرغم من أن المبلغ لا يمثل سوى 5% من تخفيض انبعاثات العالم والتكيف معها، لافتا إلى أن المغرب استضاف القمة في 2016 ومصر هذا العام تستضيفها.

علاقات دولية متميزة

وأشار إلى أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة ومتميزة بأواصر من العلاقات الدولية التي لها تاريخ عريق، لافتا إلى أن مصر تعمل على تحويل القمة من مجال الوعود إلى التنفيذ على أرض الواقع بفضل خبراتها في التعاون الدولي، موضحا أن القمة تعمل على تخفيف الانبعاثات والتكيف مع الآثار البيئة الضارة التي تتضرر منها الدول النامية، وكذلك علاج الخسائر التي لحقت بالدول النامية وتعويضها، ومناقشة كل ما يرتبط بالتمويل والاستثمار في الفترة المقبلة بمجالات البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وأثرها.

حجم الانبعاثات الناتجة

وأكد محيي الدين، أن الانبعاثات الناتجة عن قارة أفريقيا وصلت إلى 3% بالرغم أن بعض الدول الصناعية الكبرى يتراوح إنتاجها من الانبعاثات من 15 إلى 30% من حجم الانبعاثات عالميا، مشيرا إلى أن عددا من الدول التي كانت تتحدث عن التغيرات المناخية الآن تغير موقفها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وعادت لاستخدام الفحم.