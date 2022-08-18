البحوث الزراعية: استنبطنا أصناف زيتون قادرة على تحمل آثار التغيرات المناخية

قال الدكتور ماهر عمران باحث أول بقسم بحوث الزيتون بمركز البحوث الزراعية، إن السلالات الجديدة ناتجة من برنامج التحسين الوراثي، لافتًا إلى أنه يرجع لمشروع التحسين الوراثي الذي قام به قسم بحوث الزيتون مع المجلس الدولي للزيتون، منوهًا أنه كان يستهدف تحسين الأصناف عن طريق التهجين بين الأصناف المحلية والأجنبية لنقل الصفات الجيدة.

أصناف جديدة متميزة من الزيتون تراعي التغيرات المناخية

وأضاف «عمران»، في حوار مع الإعلامي محمود البرغوتي ببرنامج «الأرض»، على فضائية «مصر الزراعية»، أنه نتيجة هذا التهجين تم الوصول إلى أصناف وسلالات متميزة جاري تسجيلها، يتم استخدامها بالتخليل أو يستخرج منها الزيت أو الإثنين معًا، موضحًا أن أصناف الزيت المستخرجة من الصنف 48 والصنف 138، هي غاية في التميز ومطابقة للمواصفات الدولية للمجلس الدولي للزيتون، إضافة إلى تحمله للتغيرات المناخية.

الأصناف المستحدثة تتأقلم مع ظروف مصر المناخية

وأوضح باحث أول بقسم بحوث الزيتون بمركز البحوث الزراعية أن الأصناف المستحدثة من الزيتون متأقلمة مع ظروف مصر المناخية، لافتًا إلى خروج الأزهار قبل قدوم رياح الخماسين، والتحكم في دخول حبة اللقاح الذي يتم بطريقة علمية، مؤكدًا وجود صنف متميز جديد هو صنف 66 الذي أظهر تميزه في إنتاج الزيت.