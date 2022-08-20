وزير الصحة التركي: تعطل الفرامل سبب حادث الدهس.. خلف ورائه 16 قتيلا و29 مصابا

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، إن حادث الشاحنة في منطقة ماردين جنوب شرق تركيا سببه تعطل المكابح (الفرامل)، وفقا لما ذكرته قناة العربية، فى نبأ عاجل.

وقبل قليل أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن شاحنة صدمت حشدا وقتلت 16 شخصا فيما أصيب 29 آخرون.

وقال مسؤولون إن حافلة ركاب اصطدمت يوم السبت بفرق الطوارئ التي كانت تتعامل مع حادث طريق سابق في جنوب تركيا وفقا لشبكة «إي بي سي» نيوز الأمريكية.

ثلاثة من رجال الإطفاء ومسعفين بين القتلى

وقال وزير الداخلية التركى سليمان صويلو على «تويتر»، إن ثلاثة من رجال الإطفاء ومسعفين وصحفيين من بين القتلى على الطريق السريع بين غازي عنتاب ونيزيب، موضحا أن القتلى الآخرين كانوا في الحافلة.

وقالت وكالة «إلهاس» للأنباء إن اثنين من صحفييها قتلا بعد توقيفهما لمساعدة ضحايا الحادث الأولي الذي انزلقت فيه سيارة عن الطريق السريع وانزلقت على أحد الجسور.

5362 شخصا قتلوا في حوادث مرور العام الماضي فى تركيا

وأظهرت لقطات تليفزيونية سيارة إسعاف أصيبت بأضرار بالغة في مؤخرتها بينما كانت الحافلة مستلقية على جانبها بجانب الطريق السريع.

وقالت الحكومة التركية إن نحو 5362 شخصا قتلوا في حوادث مرور العام الماضي.