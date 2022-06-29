بعد إعلان دعم تركيا لعضويتهما.. كيف سيتغير الناتو مع انضمام فنلندا والسويد؟

مع انتهاء أول يوم لقمة الناتو التاريخية فى العاصمة الإسبانية، مدريد، أعلن أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، أن قادة حلف شمال الأطلسى سيدعون فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الحلف اليوم الأربعاء، وذلك تزامنا مع إعلان الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو موافقة تركيا على دعم عضوية فنلندا والسويد المشتركة في الحلف.

وتأتى موافقة تركيا بعد اعتراضها على طلب انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسى، فماذا يعنى انضمام فنلندا والسويد للناتو وكيف سيتغير الحلف مع انضمامهما؟

دفع هجوم روسيا على أوكرانيا فنلندا والسويد إلى التقدم بطلب للحصول على عضوية منظمة حلف شمال الأطلسي، «الناتو»، وسيؤدي انضمامهم إلى توسيع حدود الناتو مع روسيا بشكل كبير ، وسيشكل مزيدًا من ترسيخ التنافس الجيوسياسي.

وأكد ينس ستولتنبرج، أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز من قوة «الناتو»، قائلا «حصلنا على تعهدات من فنلندا والسويد لضمان تعزيز الأمن في أوروبا».

هجوم روسيا على أوكرانيا دفع فنلندا والسويد إلى التقدم بطلب الانضمام للناتو

وقدمت الحكومتان الفنلندية والسويدية بطلب رسمي للحصول على عضوية الحلف في 18 مايو الماضى، حيث بدأت عملية دبلوماسية مكثفة قد تشهد انضمام البلدين إلى الناتو في غضون أشهر.

وانضمام فنلندا والسويد لا يحتاج إلى تفكير من جميع النواحي، إنه عرض يربح فيه الجميع منطقة بحر البلطيق والتحالف والأمن الأوروبي.

ويجب على فنلندا والسويد، مثل جميع المتقدمين ، تلبية المتطلبات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، وإثبات أنهما ستتمسكان بجميع السياسات والمبادئ المنصوص عليها في معاهدة واشنطن لعام 1949 ، ميثاق التحالف.

ولمنح العضوية ، يجب على حكومات جميع أعضاء الناتو الثلاثين التوقيع والتصديق على ما يسمى بروتوكولات الانضمام لفنلندا والسويد.

تصديق حكومات جميع أعضاء الناتو الثلاثين شرط منح العضوية والسويد

في الولايات المتحدة ، يتطلب ذلك توقيع الرئيس وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ومن المتوقع أن يتحرك كل من الرئيس جو بايدن والكونجرس بسرعة لدعم العملية.

وكانت أهم عقبة هي الاعتراضات التي أثارتها تركيا و تطالب أنقرة هلسنكي وستوكهولم بالتخلي عن دعمهما لمجموعة كردية متشددة في سوريا ، هي وحدات حماية الشعب وفقا لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي.

و ساعدت وحدات حماية الشعب ، المدعومة أيضًا من الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الناتو ، في هزيمة ما يسمونه " الدولة الإسلامية المزعومة في سوريا"، لكن تركيا تعتبر الجماعة وعلاقاتها المزعومة بحزب العمال الكردستاني تهديدًا إرهابيًا.

عملت فنلندا والسويد مع التحالف منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا ، ويُنظر إليهما على نطاق واسع على أنهما شريكان أمنيان قادران.

ومن المتوقع أن تعزز العضوية الفنلندية والسويدية الجناح الشرقي للتحالف ودفاعاته الجماعية في شمال أوروبا وربما يكون التأثير الأكثر أهمية هو توسيع حدود الناتو مع روسيا.

تركيا كانت أهم عقبة أمام انضمام فنلندا والسويد للناتو

سيؤدي جلب فنلندا إلى أكثر من ضعف الطول ، مضيفًا ما يقرب من 800 ميل من الحدود، وستعمل فنلندا والسويد معًا على توسيع وجود التحالف بشكل كبير في بحر البلطيق والدائرة القطبية الشمالية.

قبل غزوها لأوكرانيا في أوائل عام 2022 ، انتقدت روسيا بشدة زعماء الولايات المتحدة وحلفائها بسبب توسع الناتو بعد الحرب الباردة في الكتلة السوفيتية السابقة وطلبت ضمانات أمنية ملزمة منهم ، بما في ذلك الحظر الدائم على أي أعضاء جدد.

في الأسابيع الأخيرة ، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن عطاءات عضوية فنلندا والسويد لا تشكل تهديدًا مباشرًا لروسيا ، لكنه حذر البلدين من أن يصبحا قاعدتين لقوات الناتو أو معداته.

صرح القادة السويديون بأنهم لا يريدون استضافة أصول الناتو و لم تحدد فنلندا بعد ما تفضله، فيما تسمح النرويج المجاورة ، العضو في الناتو ، للحلفاء بالوصول للتدريبات لكنها لا تسمح بالمنشآت الدائمة أو الأسلحة النووية.

ومن المتوقع أن يعزز التوسيع المقترح الأمن لدول البلطيق ، التي كانت أعضاء في الناتو منذ عام 2004 والتي كان مخططوها الدفاعيون قلقين منذ فترة طويلة من أن تستولي روسيا على الجزر الفنلندية والسويدية في بحر البلطيق ، وخاصة جوتلاند ، واستخدامها كقواعد للإطلاق الهجمات على أراضيهم.

انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو يعزز قدرة الردع لدى الحلف

ويدعم زعماء دول البلطيق بشدة انضمام دول الشمال ويواصلون الضغط على أعضاء الحلف الآخرين لتعزيز الانتشار العسكري لحلف شمال الأطلسي في بلدانهم.

ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو إلى تعزيز قدرة الردع لدى الحلف في القطب الشمالي ، وهي المنطقة التي استثمرت فيها روسيا بكثافة في البنية التحتية التجارية والعسكرية.

كما سيؤدي انضمام فنلندا والسويد إلى انضمام جميع دول القطب الشمالي ، باستثناء روسيا ، إلى الناتو ، مما يسمح للحلف باتباع استراتيجية أكثر تماسكًا في المنطقة.