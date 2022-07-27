عاجل.. تركيا تعلن افتتاح مركز تصدير الحبوب الأوكرانية: 25 مليون طن بالموانئ

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، رسميا، افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول، موضحا أن هدف المركز تأمين تصدير الحبوب من 3 موانئ أوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأوضح أكار، أن أكثر من 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة بالموانئ، منوها إلى أن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، سيعود بالنفع على العالم.

لا حاجة لنزع الألغام من الموانئ الأوكرانية

أكد وزير الدفاع التركي، أن التخطيط لتصدير أولى شحنات الحبوب الأوكرانية مستمر، قائلا: «لا حاجة لنزع الألغام من الموانئ الأوكرانية في هذه المرحلة».

يذكر أن روسيا وأوكرانيا، وقعتا الجمعة الماضية، اتفاقية لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، برعاية تركيا والأمم المتحدة.