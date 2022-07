أعلنت تركيا خروج أول شحنة حبوب من الموانئ الأوكرانية غدا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات التركية أعلنت الأربعاء الماضي، افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول، بناء على اتفاقية تصدير الحبوب الموقعة مع روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة.

ويستهدف المركز تأمين تصدير الحبوب من 3 موانئ أوكرانية، وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنّ أكثر من 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة في الموانئ.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم، إنّ محصول البلاد قد يصل إلى نصف الكمية المعتادة هذا العام، وغرّد عبر تويتر: «محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بالانخفاض مرتين، هدفنا الرئيسي منع أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الغزو الروسي، لا تزال الحبوب تجد طريقة لتسليمها بدلا من ذلك»، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

Ukrainian harvest this year is under the threat to be twice less. Our main goal — to prevent global food crisis caused by Russian invasion. Still grains find a way to be delivered alternatively. Watch a new episode of @United24media «Yep, this is Ukraine»: https://t.co/JvaqQcnXb3 pic.twitter.com/hBxuvjlFWc