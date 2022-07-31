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تركيا: خروج أول شحنة حبوب من الموانئ الأوكرانية غدا

الرئيس الأوكراني: محصول البلاد قد يصل إلى نصف الكمية المعتادة

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سحر المكاوى
11:12 ص | الأحد 31 يوليو 2022
موانئ تصدير الحبوب الأوكرانية

موانئ تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلنت تركيا خروج أول شحنة حبوب من الموانئ الأوكرانية غدا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات التركية أعلنت الأربعاء الماضي، افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول، بناء على اتفاقية تصدير الحبوب الموقعة مع روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة.

ويستهدف المركز تأمين تصدير الحبوب من 3 موانئ أوكرانية، وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنّ أكثر من 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة في الموانئ.

مركز لتصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم، إنّ محصول البلاد قد يصل إلى نصف الكمية المعتادة هذا العام، وغرّد عبر تويتر: «محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بالانخفاض مرتين، هدفنا الرئيسي منع أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الغزو الروسي، لا تزال الحبوب تجد طريقة لتسليمها بدلا من ذلك»، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

كما نشر رابطًا لمقطع فيديو من United24، منصة التمويل الجماعي في البلاد، التي تنص على أنّ أوكرانيا كانت ثاني أكبر مورد للحبوب للاتحاد الأوروبي في عام 2021، لكنها تقول إنّه منذ فبراير، تبذل روسيا قصارى جهدها لمنع أوكرانيا من الحصول على حبوبها لبقية العالم.

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بقلم سحر المكاوى