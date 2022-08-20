انطلاق بطولة الجمهورية الأولى للشطرنج في الغربية بمشاركة 300 طالب

نظمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الغربية، بالتنسيق مع منطقة الغربية للشطرنج، ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بطولة الجمهورية الأولى للشطرنج بين طلاب وطالبات المدارس، بمشاركة نحو 300 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل التعليمية، ومن جميع محافظات الجمهورية.

تعارف رياضي بين طلاب المحافظات

قال المحاسب محمد خلاف، رئيس منطقة الغربية للشطرنج، أن المنطقة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية وجامعة السلام، نظموا أول بطولة دولية رياضية للشطرنج بين طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة ما قبل التعليم الجامعي.

مضيفا أن البطولة شارك فيها نحو 300 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل التعليمية، " الابتدائي الإعدادي والثانوي"، ومن مختلف محافظات الجمهورية، وتعد تلك البطولة هي أول بطولة تنظم بين 3 وزارات وهم " الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني" إلى جانب منطقة الغربية للشطرنج.

وأوضح يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ان الشباب والرياضة حريصة على تشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية وخاصة خلال فصل الصيف ما يزيد من التعارف بينهم، وتعد بطولة الشطرنج التي تنظمها منطقة الغربية للشطرنج احتكاك حقيقي حيث يشارك فيها نحو 300 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية وأيضا من مختلف الفئات العمرية.

توزيع جوائز البطولة

وفي نهاية الحفل، حرص الحضور، الدكتور لطفي رؤوف سفير دولة اندونسيا، والدكتورة مني يحي مستشارة وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية والعسكرية، والدكتور عبد الفتاح صدقة، رئيس جامعة السلام، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، على توزيع جوائز البطولة على الفائزين.