محمود محيي الدين: مصر بدأت بمشروعات بيئية في الزراعة والصناعة

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ، إن العمل لقمة المناخ بدأ منذ إعلان أن مصر ستستضيف هذه القمة من خلال عمل اللجنة العليا التي تتضمن تواجد وزاري متميز وجهود دولية كبيرة في التواصل مع جميع الدول، لافتا إلى أننا لا نريد «مانشيتات» صحف فقط بل نريد عمل حقيقي على أرض الواقع يفيد البشرية.

الاستثمار والتمويل في الأعمال البيئية

وأوضح «محيي الدين» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة اليوم» أن مصر لا تغفل الاستثمار والتمويل في الأعمال البيئية وتأمل أن تكون القمة القادمة مختلفة تماما عن القمم السابقة، من خلال تطبيق توصيات القمة بشكل حقيقي دون الاكتفاء بوعود، موضحا أن مصر بدأت بالفعل في مختلف مجالات الزراعة والصناعة والبيئة الاهتمام بوسائل الحد من التغيرات المناخية.

حياة كريمة والتغيرات المناخية

وأشار الدكتور محمود محيي الدين، إلى أن المشروعات كبيرة الحجم لها تعامل مخصص في القمة وكذلك المشروعات التي تقام بالتعاون مع حياة كريمة والمشروعات التكنولوجية والمشروعات متناهية الصغر على مستوى الـ27 محافظة استعدادا لقمة المناخ، موضحا أن جميع المحافظات تعمل بشكل متواصل بالتعاون مع التنمية المحلية والبيئة والوزارت المعنية.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ، أن مصر تستضيف مؤتمرا مع الدول الأفريقية لمناقشة التنمية المحلية في أفريقيا خلال أغسطس الجاري تستعرض فيه الجهود التنموية على مختلف القطاعات وتربطها بقمة المناخ، لافتا إلى أن مصر بدأت المشاركة الفعالة بمبادرات محلية وإقليمية استعدادا لقمة المناخ الدولية.