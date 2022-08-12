باحثة في الشئون الأفريقية: مصر تكثف من استعداداتها لتنظيم قمة المناخ

قالت الدكتورة نرمين توفيق الباحثة في الشئون الأفريقية، المنسق العام لمركز فاروس للدراسات الإفريقية، إن الدولة المصرية تكثف من استعداداتها لتنظيم قمة مناخ Cop 27 في نوفمبر المقبل، وتركز بشكل كبير على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإطلاق برنامج لتمويل المشروعات الخضراء في مجال المياه والغذاء والطاقة.

تسعى مصر لمساعدة قارة أفريقيا

وأضافت المنسق العام لمركز فاروس للدراسات الأفريقية في بيانها، أن مصر تسعى لمساعدة قارة أفريقيا في هذا القطاع، والعمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل العمل المناخي.

وتابعت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على حق الدول الأفريقية في استكمال تجربتها التنموية، وهذا أمر يتوجب على دول العالم المتقدم التي استفادت من موارد الدول النامية، ولا ننسى استراتيجية مصر في دعم مشروعات التنمية المستدامة بها وبالقارة الأفريقية، وستكون مصر صوت أفريقيا في طرح هذه الملفات بالقمة المقبلة.

مظاهر التغيرات المناخية في القارة السمراء

يذكر أن هناك دراسة لمركز فاروس للدراسات الإفريقية، أكدت أن أهم مظاهر التغيرات المناخية في إفريقيا، وما نتج عنها من تكاليف اقتصادية واجتماعية تتكبدها القارة الإفريقية، وتعيق تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2063، وتحمل الاقتصادات الأفريقية أعباء ضخمة لمجابهة تلك التغيرات.

وتابعت الدراسة أن أفريقيا ساهمت في الحد الأدنى من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكنها رغم ذلك تعاني من معظم التأثيرات السلبية لتغير المناخ، حيث أنتجت المنطقة 7.6% من الغازات الدفيئة في جميع أنحاء العالم، وتنخفض الحصة إلى 3% فقط إذا جرى استبعاد جنوب أفريقيا التي تنتج معظم الغازات الدفيئة لكونها الدولة الأكثر صناعة في المنطقة.