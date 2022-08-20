أمريكا تحقق في تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية بـ4 ولايات

يجري مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي والوقاية منها بحثا مع مسؤولي الصحة العامة والتنظيميين في العديد من الولايات، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية وخدمة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية لجمع أنواع مختلفة من البيانات لتحديد مصدر الغذاء المتسبب في اندلاع عدوى الإشريكية القولونية.

وأوضح المركز الأمريكي، على موقعه الرسمي أنه لم يتم تأكيد وجود طعام معين كمصدر لهذا المرض لكن العديد من المرضي أبلغوا عن تناول البرجر والساندويتشات مع الخس الروماني في مطاعم ويندي قبل أن يمرضوا.

37 شخصا مصابا بتفشي الإشريكية القولونية

وأشار المركز إلى أنه منذ 18 أغسطس تم الإبلاغ عن 37 شخصًا مصابًا بسلالة تفشي الإشريكية القولونية لمراكز السيطرة على الأمراض من 4 ولايات وبدأت الإصابات في تواريخ تتراوح من 26 يوليو 2022 إلى 8 أغسطس 2022، وتتراوح أعمار المرضى من 6 إلى 91 عامًا ، ويبلغ متوسط ​​العمر 21 عامًا ، و62% هم من الذكور ومن بين 24 شخصًا تتوافر لديهم المعلومات، تم نقل 10 إلى المستشفى.

نقل 10 أشخاص للمستشفى

ومن بين الأشخاص العشرة الذين تم نقلهم إلى المستشفي، أصيب ثلاثة أشخاص في ميشيجان بنوع من الفشل الكلوي يسمى متلازمة انحلال الدم اليوريمي، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

من المحتمل أن يكون العدد الحقيقي للمرضى في هذه الفاشية أعلى من العدد المبلغ عنه ، وقد لا يقتصر تفشي المرض على الولايات في أمريكا التي تعاني من أمراض معروفة.