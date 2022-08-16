مركز بحثي بواشنطن: احتمالية اندلاع حرب بين أمريكا والصين عام 2026

تشتعل التوترات بين أمريكا والصين يوما بعد يوما، وبدأ الأمر في التحول من تصريحات التهديد إلى الإنذار باندلاع شرارة الحرب بين دولتين من الدول العظمي في العالم، لا سيما بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، وزاد الأمر سوءا بعد زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي إلى الجزيرة أمس؛ فهل ستندلع الحرب بين أمريكا والصين؟.. هذا ما نوضحه في السطور التالية..

أوضحت دراسة حديثة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، سيناريوهات حدوث صراع بين أمريكا والصين.

وأشار المركز إلى احتمال اندلاع حرب بين واشنطن وبكين، مشيرا إلى أن أمريكا وتايوان قادرتان على مواجهة غزو صيني محتمل، لافتا إلى أن الحرب قد تبدأ عام 2026 وستكون الخسائر باهظة وتتمثل في خسائر بمئات الطائرات وحاملات الطائرات.

احتمال أن تفقد أمريكا 900 مقاتلة وطائرة هجومية خلال 4 أسابيع

وتابع: «كما ستخلف الحرب دمار رهيب للاقتصاد التايواني وكذلك للبحرية الصينية والقوات الجوية.

ووفقا للدراسة فهناك احتمال أن تفقد أمريكا 900 مقاتلة وطائرة هجومية خلال 4 أسابيع من الحرب أي ما يعادل نصف الطائرات القتالية للقوات الجوية والبحرية الأمريكية.

كما ستعاني الصين أكثر من هذه الحرب ومن المحتمل أن تفقد أكثر من 100 سفينة لأن أسطولها مكشوف للغاية.

وأوضح مارك كانسيان كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، أن النهاية المحتملة للصراع ستسفر عن استمرار تمتع تايوان بالحكم الذاتي، منوها بأن أمريكا وتايوان سينجحان في منع الاحتلال الصيني عن تايوان.

مناورات عسكرية للجيش الصيني

ويجرى الجيش الصيني عدة مناورات عسكرية ردا على زيارة وفد الكونجرس الأمريكي إلى تايوان، وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية من التدخل فى شؤونها الداخلية.

وأجرى وفد الكونجرس الأمريكي زيارة لتايوان أول أمس الأحد وعقد اجتماعا مع رئيسة تايوان وذلك بعد نحو أسبوعين من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وتعد زيارة نانسي بيلوسي أول زيارة لرئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ 25 عاما.