قتيل و17 جريحا في حادث دهس شرق أمريكا «فيديو»

لقي شخص مصرعه وأصيب 17 آخرين، فجر اليوم، جراء دهس سيارة لحشد في أحد شوارع مدينة بيرويك في ولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

ووفقا لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، ذكرت الشرطة الأمريكية، في بيان لها أن رجلا يشتبه به في تنفيذ عملية الدهس، رهن الاحتجاز في انتظار توجيه اتهامات جنائية له، مضيفة أن الرجل يشتبه أيضا بقتله امرأة في مدينة نيسكوبيك المجاورة في نفس اليوم.

