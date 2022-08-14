قتيل و17 جريحا في حادث دهس شرق أمريكا «فيديو»

لقي شخص مصرعه وأصيب 17 آخرين، فجر اليوم، جراء دهس سيارة لحشد في أحد شوارع مدينة بيرويك في ولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

Car plows into Berwick crowd raising money for victims of fatal Nescopeck fire https://t.co/1XxjR0MnfZ pic.twitter.com/BQLsO9ynIM — New York Post (@nypost) August 14, 2022

ووفقا لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، ذكرت الشرطة الأمريكية، في بيان لها أن رجلا يشتبه به في تنفيذ عملية الدهس، رهن الاحتجاز في انتظار توجيه اتهامات جنائية له، مضيفة أن الرجل يشتبه أيضا بقتله امرأة في مدينة نيسكوبيك المجاورة في نفس اليوم.

BREAKING: Car Plows Into Crowd in Berwick, Pennsylvania. 1 dead, 13 Injured — Suspect in Custody (RawsAlerts)



pic.twitter.com/9JcgUmJJKw — HeadlineHunter!U.S. (@HHunter_US) August 14, 2022

A number of officers just came running out of the crime scene and have left the scene in their vehicles, heading up Market Street.



Video isn’t great, it was quite a surprising moment. https://t.co/yvDXmcbiKA pic.twitter.com/At7yWZ3h2G — Kevin Carroll (@TLKevinCarroll) August 14, 2022

وأوضحت وسائل إعلام، أن الحادث وقع قرب تجمع لأشخاص يجمعون تبرعات للمتضررين في حريق أودى بحياة 7 بالغين و3 أطفال في مدينة نيسكوبيك المجاورة قبل أيام.

ولم تتضح على الفور ملابسات حادث الدهس وما إذا كانت له صلة بحريق نسكوبك أو حملة جمع التبرعات