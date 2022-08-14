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قتيل و17 جريحا في حادث دهس شرق أمريكا «فيديو»

كتب:

سارة ثروت
09:19 ص | الأحد 14 أغسطس 2022
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 17 آخرين، فجر اليوم، جراء دهس سيارة لحشد في أحد شوارع مدينة بيرويك في ولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

ووفقا لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، ذكرت الشرطة الأمريكية، في بيان لها أن رجلا يشتبه به في تنفيذ عملية الدهس، رهن الاحتجاز في انتظار توجيه اتهامات جنائية له، مضيفة أن الرجل يشتبه أيضا بقتله امرأة في مدينة نيسكوبيك المجاورة في نفس اليوم.

وأوضحت وسائل إعلام، أن الحادث وقع قرب تجمع لأشخاص يجمعون تبرعات للمتضررين في حريق أودى بحياة 7 بالغين و3 أطفال في مدينة نيسكوبيك المجاورة قبل أيام.

ولم تتضح على الفور ملابسات حادث الدهس وما إذا كانت له صلة بحريق نسكوبك أو حملة جمع التبرعات

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بقلم سارة ثروت