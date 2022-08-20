التنسيقية في أسبوع.. مشاركة بمؤتمر الهجرة ومساندة أهالي ضحايا الكنيسة

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، إن وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شارك في متلقى الشباب العربي لبناء الوعي الذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار «أجيال تدعم قضايا الأمة»، وتقدم المجلس العربي بتكريم خاص للتنسيقية تسلمه عنها النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمينة سر التنسيقية، كنموذج فريد من نوعه أسهم في تحقيق التمكين.

مصر قبل وبعد ثورة 30 يونيو

وأوضح «عبدالصمد» خلال تقديمه برنامج «التنسيقية في أسبوع» المذاع على تلفزيون التنسيقية على «فيسبوك» و«يوتيوب»، أن وفدًا من وشارك في فعاليات الملتقى من التنسيقية النائب طارق الخولي، والنائب محمد عبدالعزيز، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية في الجلسة الحوارية «أثر بناء الوعي الوطني في التصدي للأجيال الحديثة من الحروب .. نموذج مصر قبل وبعد ثورة 30 يونيو القرار والاختيار» بوجود عربي حافل من الهيئات والجهات المنظمة للمتلقي.

المؤتمر الثالث للكيانات المصرية في الخارج

وأشار «عبدالصمد» إلى أن وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شارك في المؤتمر الثالث للكيانات المصرية في الخارج، المقام تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بمشاركة 342 مشاركا من ممثلي 45 كيانا مصريا حول العالم لاستعراض خطط الاستثمار والتنمية في مصر وإشراك المصريين في الخارج بها.

العزاء في ضحايا حادث كنيسة أبي سيفين

وقدم عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العزاء في ضحايا حادث كنيسة أبي سيفين بالجيزة، ونقل وفد التنسيقية خالص التعازي لأهالي ضحايا الحادث الأليم، كما زار وفدا من التنسيقية المصابين في الحادث بالمستشفيات.

وحرص وفد التنسيقية على الاطمئنان على حالة المصابين وتقديم كل سبل الدعم لهم وكذلك الدعم النفسي للتعافي من أثار الحادث النفسية بعد إصابة ووفاة العشرات.

تهنئة للدكتورة هادية حسني

وتقدمت التنسيقية بالتهنئة للدكتورة هادية حسني، عضو التنسيقية لحصولها على درجة الدكتوراه في علم السموم من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، متمنين لها دوام التوفيق والسداد.