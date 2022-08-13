عمرو درويش: تنسيقية شباب الأحزاب كيان متكامل.. وتعاون الأعضاء سر نجاحها

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية كيان متكامل ومجموعة عمل متكاملة، موجها الشكر لجميع النواب والنائبات والأمانة الفنية وأمانة السر واللجان النوعية والتنسيقية، على دورهم في تحقيق النجاح لأي من أعضاء التنسيقية.

درويش: التعاون سر نجاح أعضاء التنسيقية

وأوضح «درويش» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التنسيقية في أسبوع» المذاع على تلفزيون التنسيقية عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أن سر النجاح يكمن في تعامل جميع أفراد التنسيقية بشكل متعاون، وفي حالة من الجو الأسري، وهو أهم معايير النجاح، لافتا إلى أن التركيز والعمل الدؤوب والتكامل يؤدي لخلق جيل من المتميزين في العمل، والتنافس يكون على مصلحة المواطن والوطن.

دور النائب الرقابي والتشريعي والخدمي

وأشار النائب عمرو درويش، إلى أن دور النائب رقابي تشريعي، والخدمات أمر واقع نظرا لاحتياجات أبناء الوطن التي تحتم على النائب أن يهتم بالخدمات واحتياجات المواطنين، ولكن يظل دوره الرئيسي هو التشريع والرقابة والعمل النيابي، موجها نصيحته للنواب في دور الانعقاد القادم بخلق حالة من التكامل بين السلطة التنفيذية والرقابية، وهو أبلغ طريق للنجاح كي يكون النائب على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه.

التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس النواب

وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس النواب أمر مهم وهو الأفضل لتحقيق النجاح في تلبية احتياجات المواطنين بأفضل شكل ممكن.

التنسيقية: درويش ونجاتي الأفضل في الأداء البرلماني

ومن جانبه أعلن الإعلامي أحمد عبدالصمد، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اختارت النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، كأفضل أداء نيابي بين أعضاء التكتل بغرفتي البرلمان، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص التنسيقية على التطوير الدائم وبث روح المنافسة بين أعضائها للوصول لأفضل جودة في الأداء النيابي قياسا على مدى استخدام الأدوات التشريعية والرقابية والخدمية والإعلامية، كما تقدمت التنسيقية بالتهنئة للنائبين لحصولهم على أفضل أداء نيابي متمنية للنواب تقديم أداء مميز في خدمة الوطن والمواطن.