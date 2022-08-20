«الزراعة»: وضعنا خطة استراتيجية زراعية تتواكب مع الزيادة السكانية

كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل زيارة الوزير السيد القصير، لبعض المشروعات الزراعية والبرامج البحثية في محافظة كفر الشيخ، إذ ذكر أن الوزارة لا تكتفي فقط بمشروعات التوسع الأفقي لزيادة المساحة المنزرعة ولكن تم إضافة مساحات أرضية كبيرة في توشكى وشرق العوينات، وزيادة هذه المساحات المنزرعة كان الهدف منها زيادة المحاصيل الاستراتيجية المهمة خاصة ما يتعلق بمحصول الذرة الشامية لتوفير الغذاء للدولة المصرية.

القطاع الزراعي لا يواجه أي مشاكل

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والذي يعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن القطاع الزراعي لا يواجه أي مشاكل، ويعملون على استنباط أصناف زراعية لمواجهة التغيرات المناخية: «هذه المشروعات جاءت بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة وزيادة الإنتاجية الرأسية وإدخال أصناف تواكب المتغيرات البيئية للدولة المصرية، ونشهد حاليا عصر وضع استراتيجيات في كافة مناحي الإنتاج».

الدولة تستفيد مع كل قطعة أرض

وأوضح رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على استنباط أصناف تتماشى مع التغيرات المناخية التي تحدث في العالم حتى تكون التقاوي المصرية معتمدة ومنتقاة، وتم وضع خطة استراتيجية للقطاع الزراعي تتواكب من الزيادة السكانية، كما تم تنفيذ عدد من المشروعات مثل الدلتا الجديدة، وتوشكى، وشرق العوينات، منوها بأن الخطة الاستراتيجية تستهدف الحفاظ على موارد الدولة المصرية وزيادة الإنتاج، «نجني ثمار التوسع الأفقي، وجار العمل على تنفيذ توسع رأسي بحيث يتلاحم التوسع الأفقي مع الرأسي وبهذا تكون الدولة في استفادة من كل قطعة أرض».