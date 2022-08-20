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الزراعة: 41 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل 7 مليارات جنيه

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شريف سليمان
07:12 م | السبت 20 أغسطس 2022
القومي للبتلو

القومي للبتلو

كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن تفاصيل اعتماد 40 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو في إطار مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن هذا الإجراء يستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من الإهدار ومنع ذبح الكثير من الحيوانات صغيرة الوزن.

وأضاف «سليمان» في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، على قناة DMC، من تقديم سارة حازم، أن الحفاظ على الرأس من الذبح في مرحلة صغيرة من العمر يعني الحصول على 250 كجم بدلا من 30 كجم، أي 7 أو 8 أضعاف تقريبا، وهو ما يمثل تنمية  رأسية في الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

بداية المشروع

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن المشروع القومي للبتلو بدأ في عام 2017 وكان المبلغ المخصص 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنّ إجمالي المبلغ الذي تم تمويل المشروع به يزيد عن 7 مليارات جنيه واستفاد منه أكثر من 41 ألف مستفيد من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

مضاعفة الإنتاج

وواصل: «في البداية، كان المشروع يستهدف الحفاظ على الرؤوس المحلية، لكن بدأ تنبثق منه الحيوانات والعجول المستوردة سريعة النمو المحسنة وراثيا، ومعدل الإنتاج فيها يعادل ضعف معدلات نمو الحيوانات المحلية، ومن خلال بروتوكول جرى عقده من وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعي المصري، يقوم جهاز الخدمة الوطنية باستيراد طبقا للاشتراطات بعيدا عن أي ربح، لكن يساعد وزارة الزراعة في توفير الأمن الغذائي».

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