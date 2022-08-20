وزير الزراعة يوجه بتوزيع تقاوي القمح مبكرا واستخدام الميكنة الحديثة

زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعض المشروعات الزراعية والبرنامج البحثية في محافظة كفر الشيخ، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبعض قيادات الوزارة والمحافظة.

رفع كفاءة الأصول

ووجه وزير الزراعة بضرورة رفع كفاءة جميع الأصول التابعة للوزارة في كفر الشيخ وخاصة محطة الإنتاج الحيواني، حتى تحقق هذه الأصول كل الأهداف المرجوة منها وحسن استغلالها وإدارتها اقتصاديا تستفيد منها الدولة.

كما وجه وزير الزراعة بتحديث نظم الري في جميع الأراضي التابعة للمحطات والمعاهد البحثية وقطاع الإنتاج بكفر الشيخ وأيضا الاهتمام بالميكنة الزراعية سواء في الزراعة أو الحصاد.

وكلف القصير بتشديد الرقابة والحوكمة على منظومة التقاوي لضمان عدم التلاعب فيها موجها بضرورة توزيع تقاوي القمح مبكرا على المزارعين نهاية شهر أغسطس الجاري أو بداية سبتمبر المقبل على أقصى تقدير وطبقًا الخريطة الصنفية لكل محافظة.

ومن ناحيته، قال محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إنَّ وزير الزراعة حضر يوم الحقل السنوي للذرة الشامية، كما تفقد البرامج البحثية للذرة الشامية والأرز للاطلاع على الهجن والسلالات المبشرة من تلك المحاصيل الاستراتيجية وكذلك إكثارات تقاوي المربي والأساس.

استنباط هجن وأصناف عالية الإنتاجية

وتهدف تلك البرامج إلى استنباط هجن وأصناف عالية الإنتاجية مبكرة النضج موفرة للمياه ومقاومة للأمراض والحشرات، وأكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية مع الاحتفاظ بجودة الحبوب العالية في ظل ظروف أزمة الغذاء العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية ونقص إمدادات الغذاء العالمية.

وقال رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية إنَّ تلك البرامج البحثية التابعة للمعهد تقوم بدورها من خلال عدة محاور:

1- استنباط أصناف وهجن عالية الإنتاجية وقصيرة العمر.

2- تطوير وتحديث حزم التوصيات الفنية الخاصة بكل صنف حسب ظروف التربة والمياه.

3- إنتاج تقاوي المربي والأساس لأصناف وهجن المحاصيل بما يغطي كامل المساحة المنزرعة بالمحصول.

4- نقل التكنولوجيا من خلال الحقول والأنشطة الإرشادية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية أنَّ استراتيجية المعهد الحالية تتركز على إحلال هجن الذرة الشامية الصفراء محل البيضاء وزيادة مساحتها للوصول إلى 1,5 مليون فدان من الذرة الصفراء مع زيادة الإنتاجية الفدانية وتشجيع المزارعين علي زراعة المحصول من خلال الإعلان عن سعر مجزي لزيادة الناتج المحلي لسد جزء من الفجوة الاستيرادية وللمحصول.

أما بالنسبة للأرز، أكّد مدير معهد المحاصيل الحقلية أنَّ الأرز يعد المنافس الأقوى للمحاصيل الصيفية ويتمّ زراعة 1,1 مليون فدان من الأرز سنويا وترتكز الخطة الاستراتيجية على زيادة الإنتاجية الفدانية من خلال التوسع في الأرز الهجين والسوبر والتوسع في زراعة الاصناف الموفرة للمياة (جيزة 178، جيزة 179، هجين مصر 1، سخا سوبر 300 وسخا 104)، إذ أنَّ تلك الأصناف تتحمل الإجهادات البيئية وموفرة للمياه، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه وتوفير كميات المياه لتوجيهها للمشروعات الزراعية القومية من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصري.