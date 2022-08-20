وزير الزراعة يتفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرى كفر الشيخ

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بديوان المحافظة، وذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها الوزير لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تكثيف سبل التعاون بين الجانبين لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالمحافظة، ودعم المزارعين، فضلا عن المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ومراكز كفر الشيخ.

وأكد وزير الزراعة، أن محافظة كفر الشيخ من أهم المحافظات المصرية، التي تشهد تنوعا زراعيا متكاملا، يشمل إنتاج نباتي وحيواني وسمكي، كذلك هناك مشروعات زراعية كبرى يتم تنفيذها بالمحافظة.

تشجيع الاستثمارات الزراعية المتكاملة

وبحث الجانبان، سبل تشجيع الاستثمارات الزراعية المتكاملة بالمحافظة وتنميتها، واستغلال المساحات غير المستغلة بالمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية زراعي وحيوانية وداجنة وسمكية، بما يساهم في تعظيم الإنتاج.

استعراض الأصناف الجديدة من محاصيل

ومن المقرر أن يتم خلال زيارة وزير الزراعة لمحطة البحوث الزراعية بسخا، استعراض الأصناف الجديدة من محاصيل: والذرة والأرز، ذات الانتاجية العالية، والتي تتحمل الظروف المناخية المختلفة، حيث تعد محطة بحوث سخا أكبر محطة بحثية في الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات الوزارة، كما يرافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور عادل عبدالعظيم والدكتورة شيرين عاصم نائبا رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور رضا محمد على مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية.